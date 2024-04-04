الخميس 04 أبريل 2024
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الثقافة

نهال خلف: المراغى كان تلميذا مخلصا للإمام محمد عبده وصاحب أفكار تنويرية

مركز تاريخ مصر المعاصر
مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب

استعرضت الدكتورة نهال الميري، الباحثة في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، جولة في كتابها "الشيخ محمد مصطفى المراغي"، الذي نشرته دار الكتب والوثائق القومية.

 

وقالت الميري ضمن فعاليات ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مساء الأربعاء ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب، إنها رصدت شخصية ثرية مثل الأمام محمد مصطفى المراغي، من قصاصات الجرائد والصحف، واستطردت: تولى الإمام المراغي مشيخة الأزهر في فترات هامة، الفترة الأولى من ١٩٢٨ حتى ١٩٢٩، في عهد الملك فؤاد، وفي فترة ثانية ما بين ١٩٣٥ حتى ١٩٤٥، وهي خلال عهد الملك فاروق.

 

وأضافت الدكتورة نهال، في معرض فيصل للكتاب، أن الإمام محمد مصطفى المراغي كان يتمتع بجماهيرية كبيرة من طلاب الأزهر، وهو كان تلميذ مخلص جدا للإمام محمد عبده، صاحب الأفكار التنويرية، والانفتاح على الثقافات الأخرى.

 

وأشارت إلى أن المراغي، قدم خلال توليه مشيخة الأزهر في الفترة الأولى له، مذكرة لإصلاح الأزهر، حتى يشمل الأزهر تعلم الكثير من العلوم الدينية والفلسفية واللغات ومقارنة الأديان وغيرها، موضحة كان هذا الإصلاح الذي بدأه الإمام المراغي بمثابة أفكار جريئة لم تلق استحسان الكثيرين في ذلك الوقت.

 

ولفتت الكاتبة نهال إلى إن الإمام المراغي تمتع بشخصية قوية، حتى أنه قرر الاستقالة بعدما وجد اعتراض من الملك على مذكرة وخطة إصلاح وتجديد الأزهر، وهو ما نشرته جريدة الأهرام وقتها.

 

وعندما جاء الملك فاروق، علم بمحبة الناس للإمام المراغي وعلمه، فعينه مرة أخرى في مشيخة الأزهر، سنة ١٩٣٥، واستطاع أن ينشر علمه وأفكاره لتجديد وإصلاح الأزهر.

 

الفعاليات كانت خلال ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت.

 

وشارك في الندوة كلا من: الدكتور أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، والدكتور وليد مبارك المنسق الإداري بمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة، والدكتورة نهال خلف الباحثة في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، وأدرات الندوة، مروة الشريف مدير إدارة النشر بدار الكتب والوثائق القومية.

 

وجاءت الندوة في إطار فعاليات النشاط الثقافي لدار الكتب في معرض فيصل للكتاب، من مساء الأربعاء الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٤ بأرض المعارض بفيصل.

الدكتورة نهال الميري مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب الشيخ محمد مصطفى المراغي مشيخة الأزهر للإمام محمد عبده

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