عفيفى: أحد المستشرقين أعجب بـ"المنظومة النحوية" وأفرد له فصلاً فى كتابه

قال د. أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم، عضو لجنة تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، إن دار الكتب أنتجت لنا مجموعة كبيرة من الكتب في كل التخصصات ليس موجود منها في أي مكتبة على مستوى العالم.

وأضاف عفيفي، خلال ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" بـ معرض فيصل للكتاب، أن دار الكتب تقوم بجهد كبير، في طباعة الكتب والحفاظ على المخطوطات القديمة، وتثقيف الناس، لافتًا إلى دقة دار الكتب في اختيار موضوعات الكتب التي تخرج للناس.

وأشار إلى أن دار الكتب نشرت له كتاب "المنظومة النحوية" تؤسس على أن أولى المنظومات النحوية جاءت للخليل ابن أحمد الفراهيدي، وليس سيبويه، فهو تلميذ الأول: "فوجئت بأن أحد المستشرقين الروس وهو فاليري كوستين قرأ لي كتاب "المنظومة النحوية" وأعجب به وكتب عنه فصلاً كاملاً تحت عنوان "الثقافة العربية" في أحد كتبه.

وبدأت، منذ قليل، ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت بمشاركة الدكتور أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، ود. وليد مبارك المنسق الإداري بمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة والدكتورة نهال خلف الباحثة في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، وأدرات الندوة مروة الشريف مدير إدارة النشر بدار الكتب والوثائق القومية.

وجاءت الندوة في إطار فعاليات النشاط الثقافي لدار الكتب في معرض فيصل للكتاب، من مساء الأربعاء بأرض المعارض بفيصل.