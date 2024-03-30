بهي الدين لـ"الدستور": معرض فيصل للكتاب حافل بالفعاليات.. والأسعار على قد الأيد"

قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض فيصل للكتاب في دورته الثانية عشر مازال يرفع شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب "نصنع المعرفة نصون الكلمة" على أن تكون المعرفة متاحة للجميع في كل مناطق مصر المختلفة على أن يتزامن هذا المعرض مع شهر رمضان المبارك حيث هناك حرص من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على أن يكون هذا المعرض في موعده في هذا الشهر وأن يقدم وجبة ثقافية متميزة؛ سواء على مستوى الثقافة المقروءة أو الثقافة بأنماطها المختلفة.

وأشار "العساسي" في تصريح لـ"الدستور" على هامش افتتاح معرض فيصل للكتاب، إلى أن المعرض مهتم بتقديم انشطة للطفل، وورش الحكي، والحرف التقليدية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تقدم للجمهور بشكل عام، حيث أن برنامجه الثقافي حافل بالموضوعات سواء فيما يتعلق بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بالإضافة إلى النشاط الديني المتميز بالتعاون مع وزارة الاوقاف المصرية بالإضافة الى العروض الفنية بالتعاون مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة بهدف نشر الوعي بالفنون المصرية الأصيلة، معبرًا عن تمنياته بأن يكون معرض فيصل للكتاب إضافة إلى دوراته السابقة.

وبسؤاله حول أسعار الكتب المقدمة في معرض فيصل للكتاب، أكد أن تجربة معرض القاهرة الدولي للكتاب أثبتت أن الجمهور المصري قارىء؛ كما أن الكثير من العروض التي قدمتها دور النشر الخاصة وقطاعات وزارة الثقافة من أسعار مخفضة للكتب والكثير من الكتب المقدمة للقارىء بخصومات جيدة.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، قد افتتحا فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتابّ، والتي تستمر حتى 26 رمضان الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يمثل معرض فيصل الرمضاني للكتاب، أحد أهم الفعاليات التي تحرص وزارة الثقافة على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الثقافية لشرائح وأعمار مختلفة من الجمهور بشكل عام، ولأبناء وأهالي منطقة فيصل والهرم والأحياء المجاورة لهما بشكل خاص، كما يأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية".