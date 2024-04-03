بدء ندوة "مختارات دار الكتب" فى معرض فيصل للكتاب (صور)

بدأت، مساء الأربعاء، ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت وذلك ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.

وقال د. أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، عضو لجنة تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية إن دار الكتب تنتج لنا مجموعة كبيرة من الكتب في كل التخصصات، من تنوع كبير، ليس موجودا في أي مكتبة على مستوى العالم.

أضاف خلال ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" بمعرض فيصل للكتاب أن دار الكتب تقوم بجهد كبير، في طباعة الكتب والحفاظ على المخطوطات القديمة، وتثقيف الناس، مشيرا إلى دقة دار الكتب في اختيار موضوعات الكتب التي تخرج للناس.

أشار د. أحمد عفيفي: "دار الكتب نشرت لي كتاب "المنظومة النحوية"، تؤسس على أن أولى المنظومات النحوية جاء للخليل إبن أحمد الفراهيدي، وليس سيبويه، فهو تلميذ الأول".

أضاف: فوجئت بأن أحد المستشرقين في الخارج يدعى "فاليري"، قرأ لي كتاب "المنظومة النحوية" وأعجب به وكتب عنها فصل كاملا تحت عنوان "الثقافة العربية" في أحد كتبه.