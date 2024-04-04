قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة لدى الجزارين والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم البلدي استقرارًا، اليوم الخميس، في الأسواق ولدى الجزارين وفي المنافذ الحكومية سواء منافذ وزارة الزراعة أو التموين أو منافذ أمان حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 380 و400 جنيهًا والضأن بين 390 و420 جنيهًا، والجملي بين 290 و320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادى بين 390 و430 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البتلو بين 350 و400 جنيه والكبدة بين 380 و430 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وتراوح سعر اللحم البرازيلى البقري المستورد بين 210 و250 جنيهًا، وسعر اللحوم الهندى المستورد 190 جنيهًا للمفروم، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر المستوردة 230 جنيهًا وتراوح سعر الريش الضاني بين 380 و420 جنيهًا، فيما تراوح سعر المفروم البلدي 240-300 جنيه للكيلو وبلغ سعر السجق البلدي 300 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة

وأكد يوسف البسومي نقيب الجزارين انخفاض أسعار اللحوم الكندوز البلدية من 430 جنيهًا للكيلو إلى 400 و380 جنيهًا للكيلو من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو بنسبة انخفاض 10% لجميع أنواع اللحوم الكندوز الصغير واللحوم الكبيرة والجملي والخراف والماعز حيث انخفضت أسعار إلى 400 و420 جنيهًا للكيلو واللحوم البيرة البلدية انخفضت إلى 250 و260 جنيهًا للكيلو بدلا من 300 جنيه.

قال البسومي، في تصريحات لـ"الدستور" إن السعر القائم للحوم البلدية للكندوز البلدي انخفض من 180 و185 جنيهًا إلى 160 و165 جنيهًا بنسبة انخفاض 20 جنيهًا في الوزن قائم ويسرى ذلك على الخراف ومع تثبيت الدولار عند 42 جنيهًا ستعود الأسعار إلى سابق عهدها حيث إن تجار اللحوم والمربين يتعاملون في البيع والشراء طبقًا للسعر الدولار وطبقا للأسعار العالمية حيث إن الأسواق أصبحت مفتوحة.