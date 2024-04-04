الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة لدى الجزارين والمنافذ الحكومية

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم البلدي استقرارًا، اليوم الخميس، في الأسواق ولدى الجزارين وفي المنافذ الحكومية سواء منافذ وزارة الزراعة أو التموين أو منافذ أمان حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 380 و400 جنيهًا والضأن بين 390 و420 جنيهًا، والجملي بين 290 و320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم 

وتراوحت  أسعار اللحم المفروم العادى بين 390 و430 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البتلو بين 350 و400 جنيه والكبدة بين 380 و430 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وتراوح سعر اللحم البرازيلى البقري المستورد بين 210 و250 جنيهًا، وسعر اللحوم الهندى المستورد 190 جنيهًا للمفروم، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر المستوردة 230 جنيهًا وتراوح  سعر الريش الضاني بين 380 و420 جنيهًا، فيما تراوح سعر المفروم البلدي 240-300 جنيه للكيلو وبلغ سعر السجق البلدي 300 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق ومنافذ الحكومة

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

اللحم البلدى البقرى بـ385 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة فى الأسواق اليوم

التحالف الوطنى بأسيوط يطلق مبادرة "شهر الخير" لبيع اللحوم بـ270 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم البلدي الطازجة 

وأكد يوسف البسومي نقيب الجزارين انخفاض أسعار اللحوم الكندوز البلدية من 430 جنيهًا للكيلو إلى 400 و380 جنيهًا للكيلو من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو بنسبة انخفاض 10% لجميع أنواع اللحوم الكندوز الصغير واللحوم الكبيرة والجملي والخراف والماعز حيث انخفضت أسعار إلى 400 و420 جنيهًا للكيلو واللحوم البيرة البلدية انخفضت إلى 250 و260 جنيهًا للكيلو بدلا من 300 جنيه.

قال البسومي، في تصريحات لـ"الدستور" إن السعر القائم للحوم البلدية للكندوز البلدي انخفض من 180 و185 جنيهًا إلى 160 و165 جنيهًا بنسبة انخفاض 20 جنيهًا في الوزن قائم ويسرى ذلك على الخراف ومع تثبيت الدولار عند 42 جنيهًا ستعود الأسعار إلى سابق عهدها حيث إن تجار اللحوم والمربين يتعاملون في البيع والشراء طبقًا للسعر الدولار وطبقا للأسعار العالمية حيث إن الأسواق أصبحت مفتوحة.

الكندوز اللحوم نقيب الجزارين أسعار اللحوم البلدي سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحم البرازيلي أسعار اللحوم أسعار اللحوم المستوردة اليوم

مواد متعلقة

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق ومنافذ الحكومة

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

اللحم البلدى البقرى بـ385 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة فى الأسواق اليوم

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ومنافذ الحكومة

الكندوز البلدى بـ350 والمستورد بـ210.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم البلدية والسودانية في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الكندوز بـ 300 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

الرئيس والحكومة الإيطالية تكرمان رشيد محمد رشيد بمنحه الجنسية الإيطالية كاستحقاق متميز

إعدام المتهم الأول.. منطوق الحكم على المتهمين بقتل يمنى الجنسية

هل تلحين آيات القرآن حرام؟.. أبوعاصى يُجيب

تعاقد الأهلى مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى