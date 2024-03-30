السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى بأسيوط يطلق مبادرة "شهر الخير" لبيع اللحوم بـ270 جنيهًا للكيلو

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة أسيوط مبادرة "شهر الخير" بهدف بيع اللحوم العجالي والبلدية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم بسعر 270 جنيها للكيلو بدلًا من 420 جنيها للكيلو.

وقال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني بمحافظة أسيوط، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والمساهمة في تحسين المستوي المعيشي لهم، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال توفير اللحوم البلدية والعجالي بأسعار مخفضة تصل إلى 270 جنيها للكيلو الواحد بديلًا عن 420 جنيها للكيلو تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

التحالف الوطني يهدف إلى دعم المواطنين في كافة ربوع المحافظة

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المبادرات التي يطلقها التحالف الوطني لا تقتصر على الدعم الاقتصادي، بل تقديم الخدمات المختلفة بالمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى التفاعل بشكل فورى مع الأحداث الجارية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما نعتبره الهدف الأول لخدمة المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر فقرًا، وذلك لدعم الأسر وأهالينا في مختلف المجالات وتقديم المساعدات اللازم لهم.

وأضاف المهندس حازم محمد حسن منسق المبادرة إن مبادرة "شهر الخير" تأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتستهدف المناطق المحرومة والأكثر فقرًا وذلك لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 270 جنيها للكيلو الواحد بدلًا من 420 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح منسق المبادرة أن التحالف الوطني يهدف إلى دعم أهالينا في كل مراكز المحافظة وقراها مذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على الأهالي في هذه المناطق خاصة المناطق الأكثر فقرًا، وذلك من خلال دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية ومواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
بمحافظة أسيوط التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة شهر الخير بيع اللحوم العجالي والبلدية خلال شهر رمضان المعظم الدكتور شحاته غريب منسق عام التحالف الوطني

مواد متعلقة

فوز محمد حمد الله فى انتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط

جامعة أسيوط تنظم زيارة ميدانية لقرية العتمانية ضمن البرنامج التنموى لقرى المحافظة

محافظ أسيوط يشهد نهائى تصفيات الصعيد فى الدورة الرمضانية

محافظ أسيوط: استمرار تطوير شوارع مركز البدارى

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

أول ظهور لأحمد رفعت بعد غيبوبة دامت أسابيع "صور"

كولر يتحفظ على عودة محمد شريف للأهلى فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟