التحالف الوطنى بأسيوط يطلق مبادرة "شهر الخير" لبيع اللحوم بـ270 جنيهًا للكيلو

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة أسيوط مبادرة "شهر الخير" بهدف بيع اللحوم العجالي والبلدية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم بسعر 270 جنيها للكيلو بدلًا من 420 جنيها للكيلو.

وقال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني بمحافظة أسيوط، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والمساهمة في تحسين المستوي المعيشي لهم، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال توفير اللحوم البلدية والعجالي بأسعار مخفضة تصل إلى 270 جنيها للكيلو الواحد بديلًا عن 420 جنيها للكيلو تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

التحالف الوطني يهدف إلى دعم المواطنين في كافة ربوع المحافظة

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المبادرات التي يطلقها التحالف الوطني لا تقتصر على الدعم الاقتصادي، بل تقديم الخدمات المختلفة بالمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى التفاعل بشكل فورى مع الأحداث الجارية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما نعتبره الهدف الأول لخدمة المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر فقرًا، وذلك لدعم الأسر وأهالينا في مختلف المجالات وتقديم المساعدات اللازم لهم.

وأضاف المهندس حازم محمد حسن منسق المبادرة إن مبادرة "شهر الخير" تأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتستهدف المناطق المحرومة والأكثر فقرًا وذلك لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 270 جنيها للكيلو الواحد بدلًا من 420 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح منسق المبادرة أن التحالف الوطني يهدف إلى دعم أهالينا في كل مراكز المحافظة وقراها مذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على الأهالي في هذه المناطق خاصة المناطق الأكثر فقرًا، وذلك من خلال دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية ومواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

جانب من المبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة