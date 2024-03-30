السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فوز محمد حمد الله في انتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط

جمعية المستثمرين
جمعية المستثمرين بأسيوط

أسفرت نتائج فرز انتخابات جمعية المستثمرين بأسيوط عن فوز المحاسب محمد حمد الله عبد الله برئاسة مجلس إدارة جمعية المستثمرين وفوز الأستاذ علي حمزة عبد الكريم بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وله كامل اختصاصات رئيس المجلس والمحاسب محمد أحمد رجاء عبد العال بمنصب أمين عام الجمعية والأستاذ نصر شوقي ذكي بمنصب أمين الصندوق، وعضوية كلًا من "الأستاذ باسم فكري سيف غالي، والأستاذ مصطفي بدران مهني، والأستاذ عادل عبد العظيم عبد الحافظ، والأستاذ محمد إبراهيم محمد إبراهيم، والأستاذ موريس سليمان جاد الرب، والأستاذ إبراهيم محمد أحمد مبروك، والأستاذ أشرف شعبان أحمد شعبان، والأستاذ عبد العزيز علي عبد الحق، والأستاذ محمد حمزة عبد الكريم.

جاء ذلك خلال إجراء انتخابات في جو يسوده الديمقراطية والمودة تنافس فيها كلا من المحاسب محمد حمد الله والأستاذ عادل عبد العظيم على مقعد رئيس مجلس الإدارة معلنين أن الجميع يعمل لخدمة الجمعية والمستثمرين.

وأعلنت جمعية المستثمرين بأسيوط عن فتح باب التقدم في انتخابات مجلس الإدارة لعدد 13 عضوًا ونجح كلًا من المحاسب محمد حمد الله عبد الله والأستاذ باسم فكري سيف غالي والأستاذ محمد إبراهيم محمد إبراهيم والأستاذ علي حمزة عبد الكريم والأستاذ مصطفي بدران مهني والأستاذ عادل عبد العظيم عبد الحافظ والأستاذ نصر شوقي ذكي منصور والأستاذ موريس سليمان جاد الرب والأستاذ إبراهيم محمد أحمد مبروك والأستاذ أشرف شعبان أحمد شعبان والأستاذ محمد أحمد رجاء عبد العال والأستاذ عبد العزيز علي عبد الحق والأستاذ محمد حمزة عبد الكريم.


وبعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ إبراهيم محمد أحمد مبروك، أكبر الأعضاء سنًا، وبموافقة الجميع، تم تشكيل هيئة المكتب، حيث فاز المحاسب محمد حمد الله عبد الله بمنصب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ علي حمزة عبد الكريم نائبًا للرئيس، وله كامل اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد أحمد رجاء عبد العال بمنصب أمين عام الجمعية، والأستاذ نصر شوقي ذكي منصور أمين الصندوق.

وتم أيضًا تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ علي حمزة عبد الكريم، رئيس اللجنة وله كامل اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كلًا من الأستاذ محمد أحمد رجاء عبد العال، والأستاذ نصر شوقي ذكي، والأستاذ محمد إبراهيم محمد إبراهيم، والأستاذ باسم فكري سيف.

وتم أيضًا تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لإدارة مشروع التعليم الفني المزدوج، والتي تتكون من الأستاذ محمد أحمد رجاء والأستاذ أشرف شعبان أحمد شعبان.

مجلس إدارة جمعية المستثمرين إنتخابات جمعية المستثمرين بأسيوط بمنصب أمين الصندوق بمنصب أمين عام الجمعية إجراء انتخابات في جو يسوده الديمقراطية

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