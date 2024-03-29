الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد تشميعه.. صحة بأسيوط تغلق مستشفى خاص لإدارته بدون ترخيص

تشكيل مستشفي خاص
تشكيل مستشفي خاص

واصل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حملاته على المستشفيات العلاجية غير الحكومية “ الخاصة “ بمراكز ومدن المحافظة، وأصدر توجيهاته للدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية  ومفتشي “العلاج الحر، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة” بالمديرية، بالتنسيق مع مختلف الإدارات الصحية بكافة مراكز ومدن أسيوط.

التأكد من استيفاء هذه المنافذ للاشتراطات الصحية ومطابقة شروط الترخيص وتطبيق معايير مكافحة العودة

وذلك بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ للاشتراطات الصحية، ومطابقة شروط الترخيص وتطبيق معايير وسياسات الجودة ومكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات الطبية الخطرة.

وأسفرت جهود الحملة المشكلة بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديروط بقيادة الدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بالقوصية بقيادة الدكتور خالد عبد العال مدير الادارة الصحية بالقوصية، والفريق المشكل من دكتور وائل ناجح منسق فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقوصية، بالتعاون والتنسيق مع فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بديروط دكتور  مينا أبو المجد وأحمد مدحت.

المستشفى به نقص شديد في الاشتراطات الصحية


وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مستشفى خاص بمركز ومدينة القوصية، يعمل بكامل طاقته بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبه العديد من المخالفات، والتي تخص معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتّخذت جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة القوصية، وتشميع المستشفى في وجود الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار الحملات المكثفة بصحة اسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة أسيوط.

الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط المستشفيات العلاجية غير الحكومية “ الخاصة الإدارة الصحية بديروط الإدارة الصحية بالقوصية

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