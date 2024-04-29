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عالم

عاجل.. مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 فى انفجار عبوة ناسفة بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن موقع روتر الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مقتل 3 جنود في جيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين من قبل قوات الاحتلال ولم تنفجر".

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن مسؤول أممي بارز، بأن جزءا كبيرا من القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق إزالتها 14 عاما.

وأشارت الجارديان وفقا للمسؤول الأممي، إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلف نحو 37 مليون طن من الأنقاض، مضيفا "10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب لم تنفجر ما يعقد المهمة بشكل كبير".

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