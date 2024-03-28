إزالة 5 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بحى شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة رصد المخالفات وإزالتها أولًا بأول بكل حزم ودون تهاون أو تقاعس لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن تتم متابعة المخالفات التي تتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى استمرار إزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية تنفيذًا لخطة الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسؤولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ ومخالفة بناء بنطاق حي شرق ضمن الحملات المستمرة التي يتم شنها عقب رصد المخالفات تحت إشراف سيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونوابه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتمت إزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بشارع تقسيم الأمريكان، وفك شدة خشبية لسقف الدور العاشر العلوي بمنطقة الوليدية، فضلًا عن إزالة حوائط الدور السادس العلوي بشارع النميس والدور الرابع العلوي حتى منسوب السقف بمنطقة الوليدية، بالإضافة إلى الدور السادس العلوي بشارع العادلي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء.

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