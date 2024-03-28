محافظ أسيوط و"مستقبل وطن" يشهدان حفل تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والنائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب "مستقبل وطن" بالمحافظة، حفل ختام أنشطة مسابقة أوائل الطلبة وتكريم الفائزين في موسمها الثالث (2023 – 2024) تحت شعار "من كل بيت في مصر" والتي ينظمها أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية محافظ الإقليم.

وبدأ الحفل بالتقديم للدكتورة أسماء عبدالرحمن ثم السلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة محمد إبراهيم دسوقي أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة.

وتم خلال الحفل الذي أقيم في سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم وحزب مستقبل وطن بمسرح قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض فيلم توثيقي لفعاليات المسابقة تحت عنوان "في عامها الثالث.. بانوراما مسابقة أوائل الطلبة " من إعداد أمانة الإعلام بالحزب ثم عرض فقرة التواشيح الدينية للشيخ جمال الرفاعي ثم بعض الفقرات الشعرية والغنائية لطلاب وطالبات مدارس أسيوط ثم غناء فردى لبعض الطالبات وباقة من الأغاني الوطنية لفريق مدرسة النهضة الإعدادية بنات.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة أوائل الطلبة التي تقام للعام الثالث على التوالي وسط إقبال كبير من الطلاب ممثلين لعدد 787 مدرسة على مستوى المحافظة وسط تنافس كبير من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية "الابتدائية والاعدادية".

وذلك في إطار جهود دعم العملية التعليمية والنهوض بها ورفع مستوى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد، موجهًا الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمين المحافظة النائب المهندس ياسر عمر، وقيادات التعليم بالمحافظة على رعايتهم للمسابقة التي تميزت بالشفافية والتنافس الكبير بين الطلاب والطالبات للحصول على المراكز الأولى.

كما وجه الشكر للمطلاب والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى بالمسابقة لتميزهم وتفوقهم، معلنًا عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في مختلف القطاعات استكمالًا لدور الدولة والأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بالمسابقة والحفل الختامي لها والذي يدل على التنظيم والمشاركة الجيدة مع كافة القطاعات، ناقلًا تحيات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط للحاضرين وللقائمين على المسابقة موجهًا شكره وتقديره للفائزين بالمسابقة، مثمنًا جهود وفعاليات الحزب المجتمعية استكمالًا لدور الدولة في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب المهندس ياسر عمر، إلى أن مسابقة أوئل الطلبة يجرى تنظيمها على مستوى مدارس إدارات المحافظة، للعام الثالث بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشهادات "الابتدائية – الإعدادية"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية والتنموية وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وفي إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبى احتياجاته، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والصحة وذلك استكمالًا لخطة بناء الانسان والارتقاء به لانه أساس التنمية الحقيقية.

وتم في نهاية الاحتفال تكريم الطلاب والمدارس الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة وتسليم الكؤوس للفائزين بالمركز الأول، حيث تم توزيع شهادات التقدير وتكريم مديرى الادارات التعليمية ووكلاء الإدارات ورؤساء الاقسام وموجهي عموم المواد الدراسية بمديرية التربية والتعليم ثم تكريم الفائزين بالمركز الأول وهم مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بمنفلوط ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالغنايم وتسليمهم كأس المسابقة والمكافأت المالية.

وقام أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بتسليم محافظ أسيوط درع الحزب تقديرًا لجهوده ودعمه الكامل للمسابقة على مستوى المحافظة وتكريمه الفائزين.

1000110238

1000110237

1000110215

1000110236

1000110214

1000110213

1000110185