الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إعادة تمهيد وتسوية الطرق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 م.

وأشار اللواء عصام سعد إلى إعادة تمهيد وتسوية الطريق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بباقي شوارع مدينة صدفا تباعًا وفقًا للخطة الاستثمارية 2023 /2024 المقررة للتطوير والتجميل.

استغلال المساحة من تغطية ترعة قرية بني فيز

وأوضح محافظ أسيوط أنه جار استغلال المساحة من تغطية ترعة قرية بني فيز، حيث يتم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطريق ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لبدء أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، على أن يتم إنشاء موقف لسيارات الأجرة لخدمة المواطنين في المركز.

وأشار اللواء عصام سعد إلى المتابعة المستمرة والدورية من خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ونوابه لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال، للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز.

وأكد اللواء عصام سعد استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف مراكز المحافظة، لرفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لنيل مستوى أكبر من رضائهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعادة تمهيد وتسوية الطريق وتحسين المرافق وتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال

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