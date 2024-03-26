محافظ أسيوط وأمين "مستقبل وطن" يشهدان حفل إفطار "مائدة وطن واحد" (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حفل إفطار "مائدة وطن واحد"، والذى ينظمه حزب مستقبل بنادى أسيوط الرياضى "البلدية"، ويضم أكثر من 1000 شخص من أعضاء الحزب والايتام وبعض الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ وممتاز دسوقى وعمرو لطفى ومنتصر مالك الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة ومحمود معوض نفادى أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ورأفت حسين أمين مساعد الصناعة والتجارة المركزية وهانى بدر عضو هيئة مكتب العمل الجماهيرى المركزية والدكتور الشيخ محمود سعد جاهين وكيل وزارة الاوقاف ونيافة الانبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للاقباط الارثوذوكس ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء المراكز والاحياء وأعضاء الحزب والعشرات من كبار السن والأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

جهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة الفعاليات ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

كما شارك بالحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب اللواء يونس الجاحر والدكتور حسام حلمى ماضى والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب محمد عيد عبد الجواد والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب أحمد حسين جودة والنائب حمادة زهير فولى والنائبة الدكتورة مريم القمص أعضاء مجلس النواب والمهندس مجدى سليم والنائبة هند جوزيف أعضاء مجلس الشيوخ ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسى النوب والشيوخ بالمحافظة.

حيث بدأت الفعاليات بالاستماع الى أيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوى ثم الترحيب والتقديم للاعلامية لولا عطا وأسامة اسماعيل، ثم تناول الجميع الإفطار فى جو من المحبة.

وأشاد محافظ أسيوط، بالجهود المبذولة من قيادات حزب مستقبل وطن لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عنهم ومشاركتهم احتفالاتهم فى مختلف المناسبات والأعياد تأكيدا للدور المجتمعى للحزب، مؤكدا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة الفعاليات ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتخفيف العبء عنهم استكمالا لدور الدولة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا الشكر للقائمين على مائدة وطن واحد والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية.

ورحب المهندس ياسر عمر، بالمحافظ وكافة الحضور من القيادات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء الحزب، مشيرًا إلى أن افطار " مائدة وطن واحد " لأعضاء الحزب بمختلف تشكيلاته وأماناته والايتام بالمحافظة يأتى فى إطار الأنشطة المجتمعية للحزب خلال شهر رمضان المبارك ومنها " افطار صائم وإفطار مسافر ومسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكذلك دورة الحزب الرمضانية فى كرة القدم والمسابقات الثقافية ومسابقة " اسرة قرانية " لحفظة القرأن الكريم " مشيرا إلى أهمية تجمع أكبر عدد من قيادات الحزب وأمناء الأمانات وأعضائه والأيتام على مائدة واحدة تعتبر الأكبر على مستوى المحافظة فى جو من الترابط والمحبة.

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار