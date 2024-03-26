وكيل صحة أسيوط يتابع سير العمل بالقومسيون الطبي ويوجه بإنهاء متطلبات الجماهير

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، جولة تفقدية مفاجئة بالقومسيون الطبي العام، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والوقوف على الانضباط الإدارى للعاملين.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية جيدة ومتكاملة لمواطني المحافظة.



واستمرارًا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بأسيوط وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

المتابعة الدورية المنشآت الصحية لمراجعة مدي تقديم الخدمات



والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسي مدير القومسيون الطبي.



والتقى زين، بعدد من المرضى والمترددين وتابع سيادته تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.



كما عقد وكيل وزارة الصحة، جلسة حوارية بحضور دكتور احمد سيد موسي مدير القومسيون الطبى والعاملين به وتم مناقشة بعض الملاحظات ووضع حلول سريعة لتلافيها وتقديم الاقتراحات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



ووجه زين، بسرعة إنهاء كافة التقديمات والكشوفات بالقمسيون الطبي لتقديم أفضل الخدمات لأهالى اسيوط والمترددين عليها.

هذا وكان قد عقد في وقت سابق الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماع طارئ مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية،، ومديري التفتيش المالي والإداري، وذلك بمكتب وكيل وزارة الصحة بديوان المديرية، بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه ووكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ومدير عام الطب العلاجي، ومدير الشؤون الإدارية، وذلك في إطار الإجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل، والوصول لأفضل النتائج الممكنة.



وتناول الإجتماع مناقشة مؤشرات الأداء بالعيادات المسائية بالمستشفيات، والعيادات المستحدثة، وتم عرض تقييم المستشفيات، للوقوف على العوامل المؤثرة على ضعف الأداء في المستشفيات ذات التقييم المنخفض، والإستفادة من تجربة المنافذ ذات الترددات المرتفعة، بالإضافة لمناقشة التوسع في تفعيل العيادات التخصصية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، وإمدادها بالقوى البشرية اللازمة للعمل، من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مؤكدًا على اتباع البروتوكولات المحددة لإحالة الحالات المرضية التي تحتاج للخدمات الطبية النوعية والمكملة.



وخلال الاجتماع اطلع دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على تقييم المستشفيات بخصوص تفعيل برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالقطاع العلاجي، حيث يسير مؤشر العمل بالبرنامج تصاعديا، مشيدًا بأداء بعض المستشفيات، مقدما الشكر لمديري هذه المستشفيات والفرق الطبية بها، ووجه بتكثيف متابعة آليات العمل بالبرنامج، مؤكدا على دور التثقيف الصحي من خلال الأطباء والرائدات الريفيات، ومسئولي الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات الصحية في رفع درجة الوعي لدى السيدات بأهمية إستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والخدمات المتاحة بالمستشفيات وقطاع الرعاية الأولية.



كما تطرق الاجتماع لمناقشة ملف الكهنة والرواكد، مؤكدا على ضرورة متابعة إجراءات التخلص منها، والمرور الإلزامي على جميع المخازن، وأسطح المستشفيات، والإهتمام بتفقد أي غرفة مغلقة داخل المستشفيات للتأكد من خلوها من أية رواكد، وضرورة مطابقة الكهنة بسجلات الانتريو، كما وجه بالتنسيق المستمر مع إدارة الشؤون المالية والإدارية بهذا الشأن.



وخلال تصريحاته أشار المعتصم بالله السيوطي مدير الإعلام بصحة اسيوط أن وكيل وزارة الصحة ناقش أيضا خلال الاجتماع أعمال نفقة الدولة، مطلعا على نسب تفعيل القرارات بكل مستشفى، والمنافذ التي رصد بها قرارات معطلة، مؤكدا على المتابعة اليومية للجان الثلاثية من قبل مديري المستشفيات، وإعداد تقرير اسبوعي وإعادة العرض.



وأضاف السيوطي، أن نهاية الاجتماع تم التأكيد على دور المدير الطبي بالمستشفيات، وضرورة تضمين دوره بخطة العمل الشهرية للمستشفى، وتحديد المهام المنوطة برؤساء الأقسام، والفرق الإشرافية، كما شدد وكيل الوزارة على متابعة وتقييم دور مسئولي الأمن والنظافة بجميع المنشآت الصحية بأسيوط.

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