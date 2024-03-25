الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وحدة السكان بالقوصية بأسيوط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا للجنة السكانية للمركز والقرى التابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 بالقضايا السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جزء كبير من التنمية وتتسبب في العديد من المعوقات.


وأوضح سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام لرفع الوعي المجتمعي بأهمية خفض معدلات النمو السكاني طبقًا للاستراتيجية السكانية وفقًا للامكانات المتاحة.


تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية


وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وخطورة الزيادة السكانية بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية كـ(المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الديني ومديرية الاوقاف والكنيسة ووحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.


وفي هذا الإطار عقدت وحدة السكان بمركز القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ورئيس اللجنة السكانية بالمركز اجتماعًا للجنة السكانية ومنسقي السكان وأعضاء اللجان السكانية بمركز القوصية والقرى التابعة له وممثلي الجهات المعنية الشريكة ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للمرأة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 بالقضايا السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة

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