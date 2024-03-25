الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة نظافة لرفع كفاءة نفق السلام وترميم لأرصفة وكورنيش النيل بأسيوط

حملات التجميل
حملات التجميل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم شن حملة نظافة مكبرة بنفق السلام ورفع كفاءة لأرصفة وكورنيش الترعة الابراهيمية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وتم ترميم وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وتبديل التالف منه وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق والشوارع، وتجميل الميادين بمختلف المراكز والأحياء للحفاظ على الوجه الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

توفير بيئة حضارية نظيفة لخدمة المواطنين


وأشار اللواء عصام سعد،  إلى العمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات نظافة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات نظافة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة بالتعاون بين الجهات المعنية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

 تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع كفاءة نفق السلام

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط تحت إشراف عيون إبراهيم رئيس حي غرب بتنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت نفق السلام لرفع كفاءة الحوائط والجدران وسقف النفق علاوة عن كورنيش الترعة الابراهيمية بحي غرب بداية من نفق السلام وحتى مدخل مدينة أسيوط الشمالي عند (مستشفى جامعة أسيوط).


يأتي ذلك فضلًا عن المنطقة أمام مسجد عمر مكرم وتمثال الزعيم جمال عبدالناصر وذلك باستخدام سيارات ومعدات الحي حيث تم الدفع بسيارات الكنس آلالي وشفط الأتربة وصيانة الكهرباء والونش وقلابات رفع القمامة والمخلفات وعمال النظافة وتم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والأرصفة وجوانبها كما تم غسيل تمثال الزعيم جمال عبدالناصر وتحسين البيئة بالمنطقة المحيطة به بالإضافة إلى ترميم الأرصفة وتركيب البلدورات ووضع بلاط الانترلوك بدل التالف منها لتسهيل الحركة والسير للمواطنين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شن حملة نظافة مكبرة وكورنيش الترعة الابراهيمية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط ترميم وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق والشوارع

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