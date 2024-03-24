الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد مركز خدمة العملاء بمنفلوط (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط وبرفقته المهندس محسن فرويز رئيس قطاع شمال أسيوط والمهندسة مروة جمعة مدير منطقة منفلوط وعدد من المسئولين بالشركة.

أوضح الشرقاوى أن مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط يخدم 80 ألف مشترك بمركز منفلوط وقراه، مؤكدا أن المركز يقدم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع ويقدم الاستجابة اللازمة للشكاوى الواردة سواء كانت فنية أو محاسبية، فضلا عن تقديم خدمات التعاقدات على عدادات المياه من (تنازل، تغيير، شهادة بيانات، تصفية عداد، تعديل توصيلة، إضافة وحدات، فصل وحدات).

المركز يقدم العديد من التسهيلات والإعفاءات لـ 3000 عميل


كما أن المركز يقدم العديد من التسهيلات والإعفاءات من مختلف بنود المقايسة لحوالى 3000 عميل بقرى (الحواتكة، بنى عدى، بنى شقير، بني رافع، العتامنة، أم القصور، نزة قرار) لتوصيل المياه على الخطوط الجديدة المنشأة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية المنفذة بمركز منفلوط.

وأكد رئيس الشركة ضرورو بذل المزيد من الجهد من قبل هيئة العمل بالمركز في سبيل تقديم خدمات جيدة للعملاء طبقا لأولويات الاستراتيجية المعمول بها في الشركة.

وتفقد على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط وبصحبته المهندس محسن فرويز رئيس قطاع شمال أسيوط ومروة جمعة مدير منطقة منفلوط وعدد من المسئولين بالشركة.

أوضح الشرقاوى أن مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط يخدم 80 ألف مشترك بمركز منفلوط وقراه، مؤكدا أن المركز يقدم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع ويقدم الاستجابة اللازمة للشكاوى الواردة سواء كانت فنية أو محاسبية، فضلا عن تقديم خدمات التعاقدات على عدادات المياه من (تنازل، تغيير، شهادة بيانات، تصفية عداد، تعديل توصيلة، إضافة وحدات، فصل وحدات)، كما أن المركز يقدم العديد من التسهيلات والإعفاءات من مختلف بنود المقايسة لنحو 3000 عميل بقرى (الحواتكة، بنى عدى، بنى شقير، بني رافع، العتامنة، أم القصور، نزة قرار) لتوصيل المياه على الخطوط الجديدة المنشأة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية المنفذة بمركز منفلوط.

وأكد رئيس الشركة ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل هيئة العمل بالمركز في سبيل تقديم خدمات جيدة للعملاء طبقا لأولويات الاستراتيجية المعمول بها في الشركة.

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المهندس على الشرقاوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط المهندس محسن فرويز رئيس قطاع شمال أسيوط يخدم 80 ألف مشترك بمركز منفلوط

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