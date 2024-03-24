محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر ويطمئن على صحة المرضى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير العمل ، ومتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصح وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصحي، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وذلك للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة صفاء ابوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط، والدكتورة أمل عمر نائب مدير مستشفى الصدر بأسيوط، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط.



تطوير المستشفى لتحسين الخدمة المقدمة للمرضي

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام المستشفى المختلفة، وتابع سير العمل حيث تفقد قسم العناية المركزة والعناية المتوسطة ومعامل المستشفى كما اطمئن على صحة المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات.



كما تفقد أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بالمبنى القديم بالمستشفى والمبنى الجديد لتحسين الخدمة الطبية المقدمة، والتيسير على المواطنين وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.

الدولة حريصة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات

وأكد المحافظ حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها.

وأشار إلى أنه يجري تطوير رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون بخلاف التطوير الذي يتم بالمستشفيات العامة فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه.

وأضاف "سعد"، إلى أننا نسير في اتجاه تحسين المنظومة الطبية والصحية من خلال أعمال التطوير المختلفة وتوفير كل الاحتياجات لها لجعل الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وخاصة البسيط خدمة مميزة.

جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية

وأكد المحافظ تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي والعمل على تعظيم الإمكانيات وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية لائقة لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط في تقديم الخدمة وفقًا للإمكانات المتاحة موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لمعايير الجودة والحفاظ على الأجهزة الطبية الجديدة والصيانة المستمرة لها.



من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بالمبنى القديم بمستشفى الصدر تتضمن عناية مركزة جديدة بوقة 30 سرير بمشتملاته وأجهزة التنفس الاصطناعي فضلا عن عناية مركز للاطفال بقوة 3 أسرة ووحدة المناظير الشعبية التنفسية بجانب التطوير داخل الأقسام العادية كما يجري الانتهاء من المبنى الجديد الذي يضم جهاز الاشعة المقطعية الجديد وجهاز الأشعة العادية ووحدة التشخيص عن بعد واستراحات الزمالة والأطباء وقاعة محاضرات.

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