10 آلاف محام يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين بأسيوط

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة أسيوط إقبالا متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط على اللجان للمشاركة في عملية الاقتراع لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس، وتعقد الانتخابات في 16 لجنة مقسمة 7 منها بنقابة شمال و9 بنقابة جنوب لاستقبال 10273 عضوا.

وقال أحمد بدراوي نقيب محامين جنوب أسيوط، إن الانتخابات تسير بشكل سلسل وديمقراطي في جو يسوده المحبة بين جميع الأطراف.

وأوضح أحمد بدراوي أن المحامين يقومون باختيار نقيب عام واحد وثلاثة مرشحين عن الإدارة القانونية وخمسة وعشرين عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم منع وجود أي إعلانات أو نبرات أو لافتات من قبل المرشحين داخل المحكمة، كما تم ضم محافظة أسيوط وسوهاج وقنا في دائرة استئنافية واحدة.



ويتنافس على مقعد النقيب العام ١٥ مرشحًا و٢٥٣ مرشحًا على مقاعد العضوية منهم ٣٠ مرشحًا على مقعد الادارت القانونية و١١٥ مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة و١٩ مرشحًا على مقعد استئناف طنطا و٢١ مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة و١٧ مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية و١٠ مرشحين على مقعد استئناف الإسماعلية و١٨ مرشحا على مقعد استئناف بنى سويف و١٧ مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط و٧ مرشحين على مقعد استئناف قنا.



وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تبدا فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

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