محافظ أسيوط وأمين مستقبل وطن يشهدان ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ختام الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم، والتى أقيمت بالمدينة الأوليمبية بجامعة أسيوط، والتى نظمتها أمانات الشباب والإعلام والثقافة والفنون تحت رعاية ودعم محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وأحمد سويفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور على مهران، عضو مجلس الشيوخ، وأمين مساعد الحزب بالمحافظة، وممتاز دسوقى أمين مساعد الحزب بالمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، ومحمد دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

كما شارك بالحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب أحمد حسين جودة والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب حمادة زهير فولى والنائبة الدكتورة مريم القمص والنائب الحسيني جلال، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسى النوب والشيوخ بالمحافظة، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن أمين الشباب بالحزب، والدكتورة أسماء عبدالرحمن أمين الثقافة والفنون بالحزب، والإعلامية لولا عطا أمين الإعلام بالحزب.

فقرات فنية ورياضية في ختام الدورة الرمضانية

وبدأت الفعاليات بطابور العرض للفرق المشاركة، ثم شارك الجميع فى السلام الجمهوري، ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فقرة استعراضية لفريق الكاراتيه للأطفال، وعرض بعض الفقرات الفنية "التحطيب والتنورة" للفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، ثم استكمال الفعاليات بمشاهدة المباراة النهائية بين فريقي أمانة ثان أسيوط وأمانة الفتح فى ختام دوري مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق أمانة ثان وحصوله على كأس البطولة والميدالية الذهبية.

وعقب انتهاء المباراة قام محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وبمشاركة نائب رئيس جامعة أسيوط والنواب، بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة ببطولة الدورى، حيث تم تكريم فريق أمانة ثان الفائز بالمركز الأول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة، ثم تكريم فريق أمانة الفتح الفائز بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية، ثم تكريم فريق ديروط الفائز بالمركز الثالث فى الدورى، بالإضافة إلى الجوائز المالية لأعضاء الفرق الثلاثة.

كما كرم أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ومنحه الدرع التذكارية للحزب، ثم كرم الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ووجّه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأول للشباب على دعمه لتمكين الشباب فى كل القطاعات، فضلًا عن إنجازاته والنهضة الاقتصادية التى حظيت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية، كما وجه الشكر لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وقيادات الحزب وشبابه على تنظيم البطولة الرائعة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قيادات الحزب لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى كل المجالات وخاصة البطولات الرياضية وخلق روح التنافس بين الشباب، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة الفعاليات الرياضية والمسابقات التى من شأنها النهوض بالرياضة وصقل خبرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات العالمية، مقدمًا التهنئة للفريق الفائز بالمركز الأول فى الدورى، كما وجّه الشكر لجميع الفرق التى شاركت فى الدورى، متمنيًا لهم التوفيق فى البطولات والمسابقات القادمة.

وفى نهاية كلمته، وجّه المحافظ التهنئة لأهالى أسيوط بمناسبة شهر رمضان المبارك وإنجازات العاشر من رمضان وانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا جيشًا وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء.

وفى كلمته، رحب الدكتور أحمد عبد المولى بالوزير المحافظ وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط للحضور، لافتًا إلى أهمية الدورات والفعاليات الرياضية والشبابية التى يجرى تنظيمها تعميقًا لقيم الحب والسلام والانتماء فى ظل دعم ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للشباب والرياضة.

وأشار المهندس ياسر عمر إلى أن الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم يجرى تنظيمها كل عام، تأتى ضمن أنشطة الحزب فى قطاع الشباب والرياضة وخلق روح من التنافس بين الشباب والفرق الرياضية بمراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وأمانات المراكز والأحياء، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، موجهًا رسالة طمأنينة إلى شعب أسيوط لاستقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر واستكمال النهضة الاقتصادية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومواجهة التحديات العالمية، استكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية