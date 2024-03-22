فوز مركز شباب الفتح بكأس كرة القدم لحملة "بشبابها" فى أسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ختام كأس حملة "بشبابها" لكرة القدم الخماسي لعام 2024 والذي أقيم بمركز شباب مركز الفتح ونظمته مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون والتنسيق مع حملة "بشبابها" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم وشارك به 12 فريقا على مستوى المحافظة منها 11 فريقا تابعا لإدارات الشباب بالمراكز، بالإضافة إلى فريق مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة.

اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين

بدأت فعاليات حفل الختام بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تقديم بعض العروض الفنية والاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية لمركز شباب الفتح أعقبها تسليم الجوائر والميداليات للفرق الفائزة حيث تنافس على مدار أسبوع كامل 12 فريق بنظام خروج الخاسر، وأسفرت التصفيات عن صعود 4 فرق للتصفيات النهائية، وانتهت بفوز فرق شباب مركز الفتح التابع لإدارة شباب مركز الفتح بالمركز الأول كما فاز فريق مركز شباب النواورة التابع لإدارة شباب مركز البداري بالمركز الثاني بينما فاز مركز شباب الغنايم التابع لإدارة شباب مركز الغنايم بالمركز الثالث.

وسلم محافظ أسيوط الميداليات للاعبي الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى معربًا عن تهنئته للجميع، كما قام بتسليم كأس البطولة لفريق مركز شباب الفتح الفائز بالمركز الأول والمتأهل للمشاركة في كأس حملة بشبابها على مستوى الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا بين باقي محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته، أكد المحافظ اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في جميع المجالات، لافتًا إلى أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية فضلًا عن إظهار المواهب المتميزة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب كونها تسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب.

من جهته، أوضح أحمد سويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن كأس بشبابها لعام 2024 في كرة القدم الخماسي تم تنفيذه بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وحملة "بشبابها" وشارك فيه 12 فريقا تمثل إدارات الشباب على مستوى المراكز بجانب فريق مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة، مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة وإستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها

فوز مركز شباب الفتح بختام كأس حملة بشبابها