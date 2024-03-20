رفع 520 طن قمامة خلال حملات نظافة بـ4 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية تكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة

وأشار محافظ أسيوط إلى رفع 520 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمراكز الغنايم والبداري والفتح وديروط خلال حملات نظافة التي يتم شنها دوريًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقًا للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

أوضح محافظ أسيوط إنه تنفيذ تلك الحملات التي جاءت بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة أمام المدارس والمصالح الحكومية وبالشوارع الرئيسية وصناديق القمامة بعدد من الشوارع والميادين بالوحدات المحلية وتجمعاتها من بينها (شارع المستقبل، ومنطقة المطحن، وشارع الخرسانة، وميدان الجامع البحرى، وشارع دكتور زعزوع، والمعهد الديني، وخلف مدرسة التجارة، وشارع الثانوية العسكرية حي حسام كيلاني، والمدارس شرق وشارع بورسعيد وشارع الجمهورية شرق وشارع الدلجاوى البحرى).

كما تم رفع المقلب بحرى المركز الجديد وشارع الخرسانة وشارع العمدة فضلًا عن قرى قاوو النواورة ومدينة البداري ومدينة الغنايم وعدد من الوحدات المحلية القروية بمركز الغنايم وقرى الملجأ وعرب مطير بمركز الفتح.

أوضح إلى نقل المخلفات والقمامة عبر القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية فضلًا عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة