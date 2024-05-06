الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"أبو الهول": إسرائيل هربت أسلحة لحماس لتظهر للعالم أن الانتفاضية ليست سلمية

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنه التقى بعض قادة المقاومة في بيت لحم أيام الانتفاضة الثانية، متابعًا: "أحدهم قال لي أسوأ حاجة فعلناها في تاريخنا أننا عسكرنا الانتفاضة الثانية".

وأضاف "أبو الهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قال لي إن الانتفاضة الأولى كانت عبقريتها إن طفل فلسطيني يرمي على دبابة حجر أو على جندي فالعالم منبهر بهذا الطفل، لذلك حصلت الجهود من أجل الحل ومن أجل أوسلو، لكن في الانتفاضة الثانية غلطنا أننا سمحنا بعسكرتها".

وتابع: "قال لي إحنا لما كان يجيلنا مسدس أو بندقية كنا نبقى مبسوطين أوي إننا معانا سلاح وسنواجه إسرائيل إلى أن اكتشفنا أن إسرائيل هي التي تهرب لنا هذه الأسلحة، علشان نستخدم البندقية يرد علينا بالطيارة، وإن دي ليست انتفاضية سلمية".

واستكمل: "الشيء نفسه ينطبق على غزة عندما كان يُسمح لحماس إدخال الأسلحة ولكن في النهاية هذه الأسلحة لها قدراتها المحدودة جدًا".

وأردف: "لو أنت استخدمت هذا السلاح ضده يرد عليك بسلاح 100 ضعف قوة هذا السلاح" مشيرًا إلى أن حماس أمام العالم أطلقت مئات الصواريخ لكن أين الأثر في النهاية.

وأوضح أن هذه هي الطريقة الإسرائيلية تشعرك أن الطرف الآخر يوازيها في القوة وأنه في منتهى الخطورة ويحاول إيهام العالم أنه يتعرض لخطر وجودي لاستخدام القوة المفرطة في القضاء على الطرف الآخر.

أشرف أبو الهول الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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"أبو الهول": إسرائيل هربت أسلحة لحماس لتظهر للعالم أن الانتفاضية ليست سلمية

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