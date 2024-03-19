الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بأسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك للأرصفة بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بنطاق حي شرق تمهيدًا للرصف ضمن خطة التطوير والتجميل تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد اللواء عصام سعد على تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين واطفاء المظهر الجمالي لهذه المناطق.


استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز


وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إعادة تمهيد وتسوية الطريق خلف مبني مديرية أمن أسيوط "سابقًا " والشوارع المتفرعة بالجليدر وكشط الطبقة الأسفلتية القديمة ورفع التعديات على حرم الطريق باستخدام معدات الحي ووحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتسهيل وتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين.


ولفت إلى المتابعة الدورية والإشراف على أعمال ومراحل التنفيذ من سيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونائبي رئيس الحي للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وفقًا للجدول الزمني المقرر.


وأشار إلى أهمية التنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات والرصف بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع.
 

كما أكد اللواء عصام سعد استمرار اعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز والقري لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها بالإضافة الي تحسين حركة السير والمرور للمواطنين والسيارات في إطار جهود ودعم الدولة المصرية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك خلف مديرية الأمن بنطاق حي شرق خطة التطوير والتجميل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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