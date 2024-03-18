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محافظات

لجأت إلى تربية الطيور.. الأم المثالية بأسيوط تكشف لـ"الدستور" كواليس قصة كفاحها

السيدة كوثر محمود
السيدة كوثر محمود ابراهيم الام المثالية

وسط حالة من الفرحة والسعادة، استقبل منزل السيدة كوثر محمود إبراهيم عمار، صاحبة الـ 65 عاماً، من قرية باقور بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، خبر حصولها على لقب الأم المثالية عن أم من مشروع التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط.

تزوجت السيدة كوثر محمود في سن صغيرة، وكان زوجها يعمل أمين مكتبة في إحدى المدارس، وعاشت حياة زوجية مستقرة وأنجبت 4 أطفال، ولد و3 بنات، وكانت تعمل سكرتيرة في المدرسة. إلا أن شاء الله، أصيب زوجها بجلطة وجلس على إثرها قعيداً لتبدأ رحلة البحث عن العلاج.

توفي زوجها عام 2006 تاركًا لها 4 أطفال، وكان أكبر أطفالها يبلغ من العمر 18 عامًا، و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 إلى 16 عامًا، إلا أن الأحزان لا تأتي فرادى، فبعد وفاة زوجها بعدة أشهر توفي ابنها إثر إصابته في حادث سيارة.

وقالت الأم المثالية إنها عاشت فترة صعبة بين حزنها على فراق زوجها ووفاة ابنها، ووجدت نفسها أمام أعباء الحياة ومسؤولياتها بشكل منفرد بدون مساعدة. وعلى عاتقها حمل تربية 3 فتيات بمعاش لا يتجاوز 100 جنيه.

وأوضحت السيدة كوثر أنها لجأت إلى تربية الطيور في منزلها والتجارة بها لمساعدتها في المصروفات اليومية.

وقالت إن الله أكرمها في أبنائها، حيث تخرجت ابنتها أسماء في كلية الآداب وابنتها إسراء في كلية التربية وابنتها أميرة في كلية الآثار.

وأضافت السيدة كوثر أنها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمرأة المصرية وتكريم دورها العظيم، خاصة المرأة الصعيدية.

وانضمت السيدة كوثر إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتوعية السيدات الأرامل ودعمهن نفسيًا، مشددة على ضرورة تعليم أطفالهن وعدم تركهم يعملون دراسيًا.

كوثر محمود ابراهيم عمار قرية باقور بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط مشروع التمكين الاقتصادي بقري حياة كريمة امين مكتبة باحدي المدارس

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الأم المثالية بأسيوط تكشف لـ"الدستور" كواليس قصة كفاحها ودعم أسرتها

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