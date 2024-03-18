الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

محافظ أسيوط: رفع 430 طن قمامة خلال حملات بديروط وساحل سليم وصدفا

رفع المخلفات
رفع المخلفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية الحفاظ علي البيئة والقضاء علي كافة تجمعات القمامة حفاظًا علي الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا كافة رؤساء المراكز والأحياء باستمرار حملات النظافة الصباحية والمسائية لإزالة كافة المخلفات بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة وتجميع القمامة ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتل السكنية.


يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وفقًا للامكانات المتاحة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


إزالة المخلفات لتوفير بيئة صحية وسليمة


وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية لمراكز ديروط وساحل سليم وصدفا حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتم خلالها رفع ما يقرب من 430 طن مخلفات، حيث تم في ديروط تنفيذ حملة نظافة ورفع جميع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات بشوارع المستقبل وحي حسام كيلاني والمطحن وموقف صنبو وشوارع وبورسعيد وشاهين وعزبة هلال والثانوية العسكرية والمعهد الديني ومدرسة التجارة وشارع دكتور زعزوع والخرسانة والجامع البحري تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومتابعة نواب رئيس المركز وصلاح عبدالغني مدير قطاع النظافة والمشرفين وعمال النظافة ومعدات المركز.


وفي مركز ساحل سليم قام مسئولي قسم النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية تحت إشراف أسامة سحيم رئيس المركز بكنس الشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز بواسطة معدات الكنس وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات بها ونقلها إلي أماكن التجميع.


وفي مركز صدفا تم تجميع القمامة بمدينة صدفا من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية خلاف الوحدات القروية ويتم رفع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع مسئولي قطاع النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمركز.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفاظ على البيئة والقضاء علي كافة تجمعات القمامة حفاظ ا علي الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات رؤساء المراكز والأحياء حملات النظافة الصباحية والمسائية

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