محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة مخالفة بناء بحى شرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن أنه تمت إزالة 11 حالة مخالفة بناء بحي شرق أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن عقب عمليات الرصد والمتابعة وقبل تفاقمها، وذلك بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس على أن تتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.



وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



اتخاذ كل الإجراءات القانونية



وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ إزالة سقف الدور الحادي عشر لأحد العقارات بشارع النزهة، وإزالة أعمدة دور سادس علوي بشارع العادلي بمنطقة تقسيم فريال، وردم الحفر لأعمال أساسات لعقار خلف مسجد شهداء بمنطقه نزلة عبد اللاه، وأعمدة الدور الأول العلوي بمنطقة نزلة عبداللاه، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الحادي عشر فضلًا عن إزالة الأعمدة الخرسانية وذلك بشارع طنطاوي المتفرع من شارع المحافظة.



كما تمت إزالة أعمدة الدور الخامس العلوي شارع تقسيم الخياط المتفرع من شارع الجمهورية بالإضافة إلى إزالة أعمدة الدور الثاني عشر خلف الدفاع المدني بشارع الهلالي، والدور السادس العلوي بمنطقة الحقوقيين بتقسيم اليوسفي، وسقف الدور الخامس العلوي بشارع سلامة حجازي بمنطقة تقسيم البترول، وسقف الدور الأول بشارع معمل الكتاكيت بمنطقة الوليدية.



وذلك خلال حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقيادة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبى رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والمرافق والتنظيم، مشيرًا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في هذه المخالفات.

وأكد اللواء عصام سعد شن الحملات الانضباطية بمختلف الشوارع لضبط المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم مع إزالة المخالفة فورا.

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