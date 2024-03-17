محافظ أسيوط: أنشطة وفعاليات ثقافية وأمسيات شعرية بقصور الثقافة طوال رمضان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية من احتفالات وليالي ثقافية ومحاضرات وأمسيات شعرية وابتهالات دينية وورش وعروض فنية وموسيقية وأمسيات أدبية ورمضانية وغيرها بقصور الثقافة المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.



يأتي ذلك ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي والإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط بهدف إسعاد المواطنين خلال الشهر الكريم ورفع الوعي لديهم وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة داعيًا كافة المواطنين بالاستمتاع بهذه الفعاليات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان ورفع الوعي ونشر الثقافة والفنون.



تقديم الرعاية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية



وأكد محافظ أسيوط، تقديمه كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعي لدى المواطنين، فضلًا عن تفعيل دور قصور الثقافة التي تعد مراكز تنويرية وثقافية على أرض المحافظة منوهًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونها أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته.



من جانبه أوضح ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي، أن برنامج الفعاليات الثقافية بدأ من يوم 15 مارس الجاري الموافق 5 رمضان ويستمر حتى 31 مارس 2024 الموافق 20 رمضان في أجواء رمضانية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث بدأت أولى فعاليات البرنامج في 15 مارس الجاري بعروض مهرجان المسرح الإقليمي لنوادي المسرح التي تستمر حتى 19 مارس وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط لفرق (أسيوط – سوهاج - المنيا).



يأتي هذا فضلًا عن إقامة احتفالات وندوات في المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسيوط في مختلف المراكز والمدن في الفترة من 17 مارس وحتى 23 مارس وتتضمن محاضرات ثقافية وأمسيات وسهرات شعرية وورش فنية وورش حكي وعرض مواهب واصبوحات ثقافية وانشاد وابتهالات دينية وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفرقة القوصية للانشاد الديني.



كما سيتم تنظيم بعض الفعاليات والاحتفالات بمقر قصر ثقافة أسيوط الكائن بميدان البنوك في الفترة من 21 مارس الموافق 10 رمضان وحتى 25 مارس الموافق 15 رمضان وتتضمن عروض فنية لفرق الموسيقى العربية وورش فنية للرسم والحكي ومعرض فن تشكيلي ونادي للسينما وأمسيات شعرية وعرض استكشات فنية وعرض حواديت بالعرائس وورش ألعاب شعبية ومحاضرات ثقافية ودينية وتختتم الفعاليات ببرنامج لليالي أسيوط الثقافية والفنية بفرع ىثقافة أسيوط في الفترة من 27 مارس الموافق 16 رمضان وحتى 31 مارس الموافق 20 رمضان تتخللها عرض أفلام تسجيلية عن إنجازات الرئس وأمسيات شعرية وعروض للمواهب وابتهالات واناشيد دينية وعروض فنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية علاوة على معرض كتب لاصدارات الهيئة خلال تلك الفترة.