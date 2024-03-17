الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة لتعدٍ على حرم النيل وأملاك الرى بمركز أبوتيج

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والمجاري المائية دون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد اللواء عصام سعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والوقوف والتصدي لأي تعدي بكل حسم بكافة الطرق الممكنة طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.


لا تهاون في تنفيذ إزالة لتعدٍ على نهر النيل وأملاك الري


وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ إزالة لتعدي على نهر النيل وأملاك الري خلال حملة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الري والوحدة المحلية بمركز أبوتيج والجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حالة تعد علي نهر النيل فى مهدها، حيث قام المتعدي بردم جزء خلف محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة أبوتيج باستخدام الأتربة الناتجة من حفر عدد من العمارات في منطقة محلج أبوتيج سابقًا.

جرى التنسيق بين الإدارة العامة لحماية النيل ومديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر والوحدة المحلية بأبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي وتنفيذ الحملة لإزالة الردم والتعدي ورد الشىء لأصله.

وأكد استمرار تنفيذ الإزالات لكل التعديات والمخالفات التي يتم رصدها أولًا بأول في مهدها لفرض هيبة الدولة على أراضيها والأراضي الزراعية والمجاري المائية ونهر النيل للحفاظ على حق الشعب، على أن تتم المتابعة الدورية لهذه الإزالات حتى لا تتم إعادة التعدي مرة أخرى وفقًا لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والمجاري المائية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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