السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 325 طن قمامة بمركزي البداري وصدفا في أسيوط

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تكثيف حملات النظافة والتجميل بالمراكز والقرى حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى رفع 325 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمركزي البداري وصدفا خلال حملات نظافة التي يتم شنها دوريًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقًا للإمكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.


تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين


وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة؛ لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.


وأوضح أنه تم نقل المخلفات والقمامة عبر القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية تمهيدا لنقلها إلى مصنع السماد العضوى ببنى غالب، فضلًا عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.


وأشار إلى تنفيذ تلك الحملات التي جاءت بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة أمام المدارس والمصالح الحكومية، وبالشوارع الرئيسية وصناديق القمامة بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية وتجمعهاتها.

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات النظافة والتجميل بالمراكز والقرى حفاظا على البيئة وصحة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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