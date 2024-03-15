الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 26 تعديًا على أراض بالقوصية وأسيوط ضمن الموجة الـ22

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت 24 فبراير الماضي وتنتهي اليوم 15 مارس 2024 لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.


جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


لا تهاون في البناء المخالف


وأوضح المحافظ، أن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 16 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية بمركز القوصية على مساحة 6635 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة 10 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للطرق بمركز أسيوط بمساحة 256 مترًا مربعًا.


ونوه بأن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.


وكان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.


جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي، وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير وتنتهي اليوم 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 إبريل 2024.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
1000102908
1000102908
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 26 حالة تعدي أراضي زراعية وأملاك دولة الموجة الـ 22 للازالات الأراضي المملوكة للدولة الأراضي الزراعية

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