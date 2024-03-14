الخميس 14 مارس 2024
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محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام خدمات مركز معلومات شبكات المرافق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة، خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز.

ولفت اللواء عصام سعد إلى اهتمامه ومتابعته الدورية أعمال هذا المركز منذ قرار إنشائه واختيار المقر له وحتى تشغيله وإقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع، ما يسهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة رانيا مجدي، نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، بحضور أشرف محمد مدير الشئون الماليو بالمحافظة.

استعراض بعض الحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من خلال مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وما جرى تحقيقه من إنجازات، فضلًا عن بعض المعوقات التي تواجه العمل واستمرار أعمال التطوير وتحقيق مزيد من الإنجازات واستعراض بعض الحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها.

أكد محافظ أسيوط أهمية رفع كفاءة وتطوير الأداء بالمركز بصفة مستمرة والعمل على استغلال الأجهزة والإمكانات المتاحة لديهم الاستغلال الأمثل، خاصة أنها تعتبر أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق والخدمات والأعمال المساحية، لتنمية وتعظيم الموارد والإيرادات المتاحة بالمحافظة وحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي لتنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ(الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي).

وأشار إلى أهمية الاستعانة بأجهزة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة والذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتذليل العقبات تقديمه لكافة سبل الدعم مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية تقديم الخدمات بأعلى جودة توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية

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