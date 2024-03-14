الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 13 تعديًا على أراضى أملاك دولة فى الفتح وديروط بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركزي الفتح وديروط تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، وبمتابعة أحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز الفتح. 

وتضمنت تنفيذ 4 حالات تعدٍ على أملاك دولة تابعة للطرق بمساحة 450 مترا مربعا، و3 حالات تعدٍ على خط التنظيم بمساحة 415 مترا مربعا بمركز الفتح، بالإضافة إلى 6 حالات تعدٍ على خط التنظيم بمركز ديروط بمساحة 18 مترا مربعا، بإجمالي عدد حالات إزالة 13 حالة على مساحة 883 مترا مربعا، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين، وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.

وأكد اللواء عصام سعد أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والتنسيق المتسمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة؛ لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس، لفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير، وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 13 حالة تعدي على أملاك بمركزي الفتح وديروط الموجة الـ 22 للازالات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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