الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة أسيوط" تطلق ندوات ولقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية

ندوات توعية
ندوات توعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انه يجرى تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفقا للخطة الاستراتيجية للسكان.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن ندوات التوعية بقرى ومراكز المحافظة تمت تحت اشراف ومشاركة محمد عبده مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من صحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وتربية وتعليم ومجلس قومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الديني ومديرية الأوقاف والكنيسة ووحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

ضرورة التوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ونظمت مديرية الصحة بأسيوط، من خلال الإدارات الصحية المنتشرة بمراكز المحافظة عدة لقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل بعض المصانع بمنطقة عرب العوامر الصناعية، فضلًا عن لقاء بالإدارة الزراعية بمنفلوط  ولقاء بمركز الإرشاد الزراعي بقرية موشا بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة بمشاركة حسنى رجب الطويل مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، بعض أطباء الإدارات الصحية.

وشاركت منطقة الوعظ والاعلام الديني بالمحافظة ووحدة السكان المركزية بالمحافظة والوحدات التابعة لها بالمراكز والاحياء فى تنفيذ بعض الندوات بقرى المحافظة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية واهمية التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما نفذ مكتب الشكاوي فرع المجلس القومي للمرأة  بمحافظة أسيوط، بعض حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، تم تنفيذ 16 ندوة بقرى مركزي صدفا وأبنوب في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمتابعة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

 واستهدفت اللقاءات 1048 من السيدات والرجال، وذلك لنشر رسائل المبادرة الرئاسية وتصحيح الأخطاء المغلوطة وتنمية الاسرة المصرية وحث الاسرة علي التماسك وترك الخلافات جانبًا للحفاظ علي تماسك واستقرار الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق والخلافات الاسرية.

كما استهدفت الحملة، التغذية السليمة والرضاعة الطبيعة والتنشئة المتوازنة بالاضافة الى شرح خدمات مكتب الشكاوي والخدمات المجانية التي يقدمها الفرع والتنويه عن الخط الساخن 15115 لتلقى شكاوى السيدات وبحضور ومشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز.


وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا الى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.

1000102119
1000102119
1000102117
1000102117
1000102118
1000102118
1000102115
1000102115
1000102116
1000102116
1000102113
1000102113
1000102114
1000102114
1000102112
1000102112
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بـ7 مراكز

محافظ أسيوط: رفع 18 حالة تعد بساحل سليم والغنايم ضمن الموجة 22 للإزالات

رفع 360 طن قمامة ومخلفات في حملات نظافة بديروط والبداري في أسيوط

محافظ أسيوط: تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟