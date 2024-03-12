"صحة أسيوط" تطلق ندوات ولقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انه يجرى تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفقا للخطة الاستراتيجية للسكان.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن ندوات التوعية بقرى ومراكز المحافظة تمت تحت اشراف ومشاركة محمد عبده مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من صحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وتربية وتعليم ومجلس قومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الديني ومديرية الأوقاف والكنيسة ووحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

ضرورة التوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ونظمت مديرية الصحة بأسيوط، من خلال الإدارات الصحية المنتشرة بمراكز المحافظة عدة لقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل بعض المصانع بمنطقة عرب العوامر الصناعية، فضلًا عن لقاء بالإدارة الزراعية بمنفلوط ولقاء بمركز الإرشاد الزراعي بقرية موشا بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة بمشاركة حسنى رجب الطويل مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، بعض أطباء الإدارات الصحية.

وشاركت منطقة الوعظ والاعلام الديني بالمحافظة ووحدة السكان المركزية بالمحافظة والوحدات التابعة لها بالمراكز والاحياء فى تنفيذ بعض الندوات بقرى المحافظة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية واهمية التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما نفذ مكتب الشكاوي فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، بعض حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، تم تنفيذ 16 ندوة بقرى مركزي صدفا وأبنوب في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمتابعة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

واستهدفت اللقاءات 1048 من السيدات والرجال، وذلك لنشر رسائل المبادرة الرئاسية وتصحيح الأخطاء المغلوطة وتنمية الاسرة المصرية وحث الاسرة علي التماسك وترك الخلافات جانبًا للحفاظ علي تماسك واستقرار الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق والخلافات الاسرية.

كما استهدفت الحملة، التغذية السليمة والرضاعة الطبيعة والتنشئة المتوازنة بالاضافة الى شرح خدمات مكتب الشكاوي والخدمات المجانية التي يقدمها الفرع والتنويه عن الخط الساخن 15115 لتلقى شكاوى السيدات وبحضور ومشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز.



وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا الى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.

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