محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بـ7 مراكز

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك بهدف تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

المبادرة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالديوان العام وبحضور منار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأبوغدير عبد الرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

واستعرض المحافظ موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها وجارى استكمال اعمال المرافق لها لدفع عجلة العمل بها والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية المخططة.

ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد بضرورة تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التى تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، مؤكدًا على رؤساء المراكز بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل وإزالة أى معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 82 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه وواحد مجمع حرفي بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط بمرحلته الاولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،