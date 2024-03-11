إزالة 44 حالة تعد على أملاك دولة بالبداري وأسيوط والقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وأسيوط والقوصية خلال الحملات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للإزالات.

وأضاف اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.



لا تهاون في التصدي للبناء المخالف



قامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملات أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدي على مراكز البداري وأسيوط والقوصية، من بينها 8 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 2320 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 175 متر مربع بمركز البداري، بالإضافة إلى إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 2 فدان و13 قيراط و6 سهم بمركز القوصية، وإزالة 8 حالات تعدي على أملاك الدولة بإجمالي 1620 متر مربع.

وأوضح اللواء عصام سعد أن هذه الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، بالتعاون مع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية، والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن، باستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

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