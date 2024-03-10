محافظ أسيوط يبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات وتنمية المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سبل زيادة حجم الاستثمارات وتنمية المناطق الصناعية الموجودة بنطاق المحافظة بكافة الطرق الممكنة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام الذي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030م.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحثها ووضع حلول لها والعمل على تنمية المناطق الصناعية في أسرع وقت ممكن.



وأكد محافظ أسيوط، تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للإمكانات المتاحة.



جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.



مناقشة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة



وتناول اللقاء إمكانات المحافظة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها ومناقشة الاقتراحات والحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه يتم التنسيق والتعاون بين المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.



وشدد على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين، مضيفًا أن المحافظة تمتلك إمكانات في قطاع الاستثمار علينا استغلالها ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة حيث بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).