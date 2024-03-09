محافظ أسيوط: حملات نظافة لرفع المخلفات بمنطقة المنفذ بحي غرب

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز بكل الطرق الممكنة.

وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات وتنفيذ خطط المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع المخلفات من شوارع أسيوط

وشدد اللواء عصام سعد، على بذل مزيد من الجهود لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة والتي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين وتؤثر على البيئة المحيطة وذلك على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلًا عن دهان البلدورات وإزالة الإعلانات من الحوائط خاصة التي تؤثر على المظهر الجمالي وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ أعمال تجميل وتطوير لعدد من الشوارع بحي غرب من بينها منطقة المنفذ وشارع 26 يوليو فضلًا عن دهان أعمدة الإنارة والبلدورات ودهان الحوائط والأسوار الحديدية أسفل كوبري المنفذ بأول شارع الجيش بالإضافة إلى رفع كل المخلفات والأتربة وإزالة القمامة من صناديق وحاويات القمامة المنتشرة بالشوارع بنطاق حي غرب.

جاء ذلك باستخدام معدات النظافة الجديدة وسيارات الكنس الآلي خلال حملات برئاسة أبوالعيون إبراهيم، رئيس حي غرب ونائبيه وبمشاركة قطاع النظافة والإشغالات وغيرهم مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين بنطاق حي غرب التي تتواصل تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة بالإضافة إلى رفع المخلفات والمعوقات من حرم الطريق من خلال شن حملات مرافق وإشغالات.

وأشار إلى استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والقرى لإعادة الشكل الحضاري والجمالية إلى المحافظة.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة