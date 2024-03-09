السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة لرفع المخلفات بمنطقة المنفذ بحي غرب

حملات النظافة
حملات النظافة

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز بكل الطرق الممكنة.

وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات وتنفيذ خطط المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع المخلفات من شوارع أسيوط

وشدد اللواء عصام سعد، على بذل مزيد من الجهود لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة والتي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين وتؤثر على البيئة المحيطة وذلك على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلًا عن دهان البلدورات وإزالة الإعلانات من الحوائط خاصة التي تؤثر على المظهر الجمالي وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ أعمال تجميل وتطوير لعدد من الشوارع بحي غرب من بينها منطقة المنفذ وشارع 26 يوليو فضلًا عن دهان أعمدة الإنارة والبلدورات ودهان الحوائط والأسوار الحديدية أسفل كوبري المنفذ بأول شارع الجيش بالإضافة إلى رفع كل المخلفات والأتربة وإزالة القمامة من صناديق وحاويات القمامة المنتشرة بالشوارع بنطاق حي غرب.

جاء ذلك باستخدام معدات النظافة الجديدة وسيارات الكنس الآلي خلال حملات برئاسة أبوالعيون إبراهيم، رئيس حي غرب ونائبيه وبمشاركة قطاع النظافة والإشغالات وغيرهم مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين بنطاق حي غرب التي تتواصل تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة بالإضافة إلى رفع المخلفات والمعوقات من حرم الطريق من خلال شن حملات مرافق وإشغالات.

وأشار إلى استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والقرى لإعادة الشكل الحضاري والجمالية إلى المحافظة.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين مستوى البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة لرفع كافة المخلفات والقمامة

مواد متعلقة

إزالة 33 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

فتح 85 معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مُخفضة فى أسيوط

محافظ أسيوط ووكيل "الأوقاف" يبحثان استعدادات استقبال رمضان وخطة تنفيذ الأنشطة الدعوية

"تنسيقية السكان" بأسيوط تناقش خطة مارس لمناهضة الزيادة السكانية

جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى محكمة الجنايات بالعباسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان