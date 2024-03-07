جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

نظمت كلية طب الأسنان بحامعة أسيوط بالتعاون مع منظمة طب الأسنان العالمية، احتفالية "يوم صحة الفم العالمي"؛ لتوعية طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

جاء ذلك إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة صفاء مرزوق عميدة الكلية.



المنشاوي: الهدف من الاحتفالية والوقاية من أمراض الفم



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على توعية أبنائنا الطلاب؛ بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة؛ حيث يحتفل العالم في شهر مارس من كل عام باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، ويأتي إطلاق هذا اليوم، والاحتفاء به؛ بهدف زيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية، وأهمية نظافة الفم، وتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، وهو أن يكون الفم صحيًا وخاليًا من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة.



ومن جهته؛ أعرب الدكتور محمود عبد العليم، عن سعادته بمشاركة طلاب الكلية في الاحتفالية بيوم صحة الفم العالمي ( معرض توعوي، وجانب ترفيهي)، داعيًا طلاب الكلية بضرورة توعية المجتمع؛ بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وخطورة الآثار المترتبة على المشكلات التي تتعرض لها الأسنان على صحة الإنسان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



وأوضحت الدكتورة صفاء مرزوق، أن الاحتفالية بيوم صحة الفم العالمي، يأتي تزامنًا مع الاحتفال العالمي في شهر مارس من كل عام ؛ بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، مشيرة أن الاحتفالية تضمنت معرضًا توعويًا يشمل: شرحًا مبسطًا لأقسام طب الأسنان، والمشكلات، والإجراءات المتبعة لمختلف الحالات، وطرق الوقاية، والعلاج، وجانبًا ترفيهيًا يشمل: مسابقات طلابية، وألعابًا مختلفة.



وشارك في تنظيم اليوم؛ الدكتورة هبة الله راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد بدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان، والدكتور محمود القاضي مدرس مساعد قسم العلاج التحفظي ومنسق الاحتفالية، والأستاذ المنتصر حسين أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالكلية، وحشد من الطلاب.

جانب من الاحتفالية