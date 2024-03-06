الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط: حريصون على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل الوطن

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت جامعة أسيوط، بيوم الشهيد، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك اليوم الأربعاء ٦ من مارس.

يوم الشهيد مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط تحرص على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به، ومشاركة الدولة المصرية والشعب المصري في إحياء ذكرى يوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في 9 مارس، والملقب بالجنرال الذهبي، والذي استشهد في بداية حرب الاستنزاف بين جنوده على جبهة القتال.

 وأشار إلى أن يوم الشهيد، هو رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن؛ دماء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، ويأتي الاحتفال به تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا ويقومون بها في سبيل الحفاظ عى الوطن.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن يوم الشهيد، مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية بالروح من أجل الوطن، وتحرص مصر في هذه المناسبة على تقديم الكثير من ألوان التكريم والتقدير للشهداء في مناسبات عديدة تخليدًا للتضحية وسموا بقيمتها النبيلة، مشيدًا بأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدد استقراره.

وفي محاضرته، أكد الدكتور حشمت المفتي، أن جموع الشعب المصري كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ الوطن وأمنه واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب، مشيرًا إلى أن أبطال القوات المسلحة يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره،  وقد حث الإسلام على الجهاد في سبيل الله لحماية الدين والوطن والعرض والمال، مؤكدًا أن ارتباط الإنسان بوطنه أمر فطري، وقد ارتبط الرسول، صلى الله عليه وسلم، بوطنه وحن إليه بعد أن أخرجوه منه.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جامعة أسيوط الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة التربية العسكرية بالجامعة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط

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