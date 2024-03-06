الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة ويكرم المتميزين

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية لمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بالمسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بحي غرب مدينة أسيوط ويكرم المتميزين منهم.


جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، سيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذى للخدمات، عيون إبراهيم رئيس حي غرب، داليا تادرس مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، مصطفى الموشي مدير إدارة المدرسة، وعدد كبير من القيادات التعليمية وطلاب المدارس ومعلميها وأولياء الأمور.


بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية للطلاب والذي يتضمن مشغولات يدوية وأعمال إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية وبعض الأشغال اليدوية التي تتميز بالدقة والإبداع في التصميم، مشيدًا بالأعمال الفنية المعروضة بالمعرض.


الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية


وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تريد النشيد الوطني من الحضور ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والكورال الجماعي وغناء جماعي لطلاب وطالبات المدرسة وبعض الاستعراضات الفنية للطلاب والطالبات ثم تقديم العرض المسرحي "متحف الشمع" بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة المتميزين والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسرح وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.


ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على الحفل والطلاب المشاركين فيه والمعلمين لتميزهم وتفانيهم في العمل، مشيدًا بالفقرات الفنية والعروض التي قدمها طلاب وطالبات المدرسة، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصه على حضور كافة الأنشطة المدرسية بجميع مدن المحافظة لدورها الهام في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم.


 

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية لمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بالمسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بحي غرب مدينة أسيوط عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم

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