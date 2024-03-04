رئيس مياه أسيوط: "حياة كريمة" لمست شوارع القرية الريفية

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مشروع إنشاء محطة رفع ومعالجة صرف صحي قرية المسعودي بمركز أبوتيج المنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح رئيس الشركة، أن مشروع محطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بقرية المسعودى – مركز أبوتيج يعمل بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو، بخط سيب نهائى بطول 2.5 كم على مصرف أبوتيج الرئيسي فضلا عن احتواء المحطة على عدد(5) طلمبات رفع وعدد 2 محول كهربائى ومولد ديزل لتشغيل المحطة حيال انقطاع التيار الكهربي، لتتمكن المحطة من خدمة قرية المسعودى بالكامل والمنفذ بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه نحو تقديم أبسط سبل الدعم للنهوض بسبل العيش الكريمة للمواطن الأسيوطى.



المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف



وأشار إلى أن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية.



وشدد "الشرقاوي" على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة، وأكد على أهمية مراعاة جودة الأعمال ووفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية للاعمال طبقا للخطة الزمنية.



وكانت قد أعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة محام للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2024م، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية للشركة على "فيس بوك".



وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بضرورة الإلتزام بالشروط الواردة فى الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.



كما صرح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، بأنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، وذلك نظير مبلغ وقدره 250 جنيه اعتبارًا من الأحد الموافق 10 مارس 2024م حتى الخميس 21 مارس 2024م من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها.



على أن يتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الإختبارات التحريرى والمقابلة الشخصية والنتيجه النهائيه بأسمائهم على الموقع الإلكتروني (WWW.ASCWW.COM.EG ) والصفحة الرسمية للشركة.

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