انطلاق فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية بجامعة أسيوط

شهدت كلية التربية بجامعة أسيوط، انطلاق فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي؛ لمعاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين لرفع الكفاءة المهنية، بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطوير.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة أسيوط.

الجامعة تحرص على عقد الدورات التدريبية لتنمية المهارات التربوية

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تحرص على عقد هذه الدورة التدريبية؛ لتنمية المهارات التربوية، والتعليمية، وتأهيل المعلم الجامعي للتدريس، وتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة، مؤكدًا أننا نحتاج أن يركز التعليم على الملفات التي تسهم في بناء الدولة الوطنية وعملية التنمية المستدامة وتخريج كوادر جديدة بمواصفات دولية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولي، إلي أهمية الدورة التدريبية، في تطوير الذات؛ لرفع الكفاءة المهنية، بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطوير، الذي يشهده التعليم خاصة فى المرحلة الجامعية والدراسات العليا، مشيرًا إلي دور الكلية في إعداد المعلم الجامعى، والذى يعد الدعامة الأساسية؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، ومؤهلًا لخدمة متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر، أن هذه الدورة التدريبية من الدورات المهمة، التي لها أثر مباشر، وفعال في إعداد جيل متميز، على قدر عال، من الوعي، والكفاءة، مشيدًا بدور كلية التربية في تأهيل أجيال على قدر عالي من الكفاءة والمعرفة، متمنيًا لكافة المشاركين الاستفادة القصوى من الموضوعات المثمرة التي تناقشها الدورة التدريبية.

مناقشة أصول التربية والتدريس ومعايير التقييمات الحديثة

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن حويل، أن الدورة التدريبية تناقش العديد من المحاور منها: أصول التربية والتدريس، ومعايير التقييمات الحديثة، والتخطيط العلمي وتحليل المحتوى، والاتجاهات الحديثة فى نظم التعليم فى الدول المتقدمة إلى جانب محاضرات التدريس المصغر، البحث العلمى واقعه ومشكلاته، والأنشطة الطلابية والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد مصطفى حمد، أن فعاليات الدورة التدريبية، تمتد خلال الفترة من3 وحتى 7 مارس، وتضمنت فعاليات الدورة، محاضرة للدكتور أحمد عبد المولي، تحت عنوان" دور الأنشطة الطلابية في العملية التعليمية"، والتي ناقش خلالها عددًا من المحاور المهمة من ضمنها: دور الأنشطة الطلابية، في تكوين شخصية الطالب الجامعي، ودور معاوني أعضاء هيئة التدريس، في دعم الطلاب، في الاندماج في تلك الأنشطة؛ بما ينعكس على بناء الشخصية المتكاملة، وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، فضلًا عن محاضرات نظرية، ومحاضرات تطبيقية؛ لتوظيف المعارف، والمفاهيم، المرتبطة بالتدريس الجامعي، في واقع العملية التعليمية.

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