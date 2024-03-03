"مياه أسيوط" تبحث تطوير العمل بالخط الساخن وسرعة الاستجابة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، اجتماعات ومتابعات دورية للتنسيق ووضع الأفكار والآليات للعمل بالخط الساخن وسرعة الاستجابة والرد على المواطنين برعاية القابضة للمياه وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستجابة لاستفساراتهم وضمان سرعة الرد على شكواهم.

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المتابعات المستمرة من القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الخط الساخن على مستوى الجمهورية تشمل استخراج التقارير الفنية من برنامج CMS وعرض البيانات والتقارير الصادرة عن الخط الساخن على متخذى القرار وذلك للوقوف على أسباب الشكاوى والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، مضيفا أن مياه أسيوط تفخر بحصولها على المركز الثاني في الاستجابة للشكاوى والرد على المواطنين.

تسجيل كافة بيانات العملاء وكافة الأحوال المختصة بمياه الشرب

وذكر الشرقاوي، أن الشركة تقوم بتسجيل كافة بيانات العملاء وكافة الأحوال المختصة بمياه الشرب والصرف الصحى على برنامج CMS وذلك لتفعيل المركزية للشكاوى وإصدار التقارير اللازمة لعرضها على متخذى القرار وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والحد من أسباب الشكاوى المتكررة، فضلا عن برنامج Avaya وهو المعنى بتسجيل كافة المكالمات الواردة من العملاء وذلك لمراقبة وضمان جودة الخدمة.

ويجرى استقبال شكاوى العملاء عبر العديد من قنوات التواصل ومنها الرقم الثلاثي الموحد 125 من أي تليفون أرضي أو محمول أو الاتصال على رقم ٠١٢٨٠٧٣٣٩٩٠ أو رقم ٠١٢٨٥٠٠٠١٢٥، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٢٠٦١٧٩٨٩١ وإلكترونيا على الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على https://ascww.org/public/.

يأتي ذلك لرفع كفاءة الاستجابة والرد على المواطنين، فضلا عن أنه جارى عمل تحديثات جديدة والتي كان أحدثها هو الاستعلام عن فاتورة المياه، ومتابعة أي شكوى تجارية عن طريق الخط الساخن وجارى تحديث خدمات جديدة للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة من الاستجابة الشكاوى وسرعة الرد على المواطنين، موضحا أن هذه التقييمات تأتى للمساعدة في الوصول إلى أفضل خدمة.

جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع