الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تبحث تطوير العمل بالخط الساخن وسرعة الاستجابة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، اجتماعات ومتابعات دورية للتنسيق ووضع الأفكار والآليات للعمل بالخط الساخن وسرعة الاستجابة والرد على المواطنين برعاية القابضة للمياه وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستجابة لاستفساراتهم وضمان سرعة الرد على شكواهم.

 

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المتابعات المستمرة من القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الخط الساخن على مستوى الجمهورية تشمل استخراج التقارير الفنية من برنامج CMS وعرض البيانات والتقارير الصادرة عن الخط الساخن على متخذى القرار وذلك للوقوف على أسباب الشكاوى والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، مضيفا أن مياه أسيوط تفخر بحصولها على المركز الثاني في الاستجابة للشكاوى والرد على المواطنين.

 

تسجيل كافة بيانات العملاء وكافة الأحوال المختصة بمياه الشرب

 

وذكر الشرقاوي، أن الشركة تقوم بتسجيل كافة بيانات العملاء وكافة الأحوال المختصة بمياه الشرب والصرف الصحى على برنامج CMS وذلك لتفعيل المركزية للشكاوى وإصدار التقارير اللازمة لعرضها على متخذى القرار وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والحد من أسباب الشكاوى المتكررة، فضلا عن برنامج Avaya وهو المعنى بتسجيل كافة المكالمات الواردة من العملاء وذلك لمراقبة وضمان جودة الخدمة.

 

ويجرى استقبال شكاوى العملاء عبر العديد من قنوات التواصل ومنها الرقم الثلاثي الموحد 125 من أي تليفون أرضي أو محمول أو الاتصال على رقم ٠١٢٨٠٧٣٣٩٩٠ أو رقم ٠١٢٨٥٠٠٠١٢٥، أو التواصل عبر تطبيق  الواتساب على رقم ٠١٢٠٦١٧٩٨٩١  وإلكترونيا على الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على https://ascww.org/public/.

 

يأتي ذلك لرفع كفاءة الاستجابة والرد على المواطنين، فضلا عن أنه جارى عمل تحديثات جديدة والتي كان أحدثها هو الاستعلام عن فاتورة المياه، ومتابعة أي شكوى تجارية عن طريق الخط الساخن وجارى تحديث  خدمات جديدة للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة من الاستجابة الشكاوى وسرعة الرد على المواطنين، موضحا أن هذه التقييمات تأتى للمساعدة في الوصول إلى أفضل خدمة.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد وضع الأفكار والآليات عمل بالخط الساخن سرعة الاستجابة والرد على المواطنين استخراج التقارير الفنية من برنامج CMS

مواد متعلقة

مركز دعم المجتمع المدنى بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجى"

انطلاق القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بأسيوط

انطلاق مؤتمر جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يشيد بالقوافل التعليمية المجانية للطلاب ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين