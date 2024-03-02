محافظ أسيوط يشيد بالقوافل التعليمية المجانية للطلاب ضمن "حياة كريمة"

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالقوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها (علمي - أدبي)، والتى استهدفت قرى مركز ساحل سليم ومركز أبنوب، على مدار يومين، في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، تحت شعار الجمهورية الجديدة "العلم والعمل"، للعام الحادي عشر على التوالي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

أهمية القوافل التعليمية لتطوير مستوى الطلاب

كان محافظ أسيوط قد وجه الدعم والمساندة للقوافل التعليمية التى تم تنظيمها بمركزي ساحل سليم وأبنوب بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم والقوافل التعليمية، فضلًا عن التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهميتها لأبناء المحافظة في مواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية وإطلاعهم على جميع النقاط بالمنهج الدراسي والتعرف على أساليب الامتحانات.

ووجه محافظ أسيوط الشكر إلى أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولكل القائمين على تنظيم القوافل التعليمية التى تم تنفيذها في قاعات مركز شباب ساحل سليم وقاعات مركز شباب أبنوب يومي الخميس والجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية المختلفة من كبار معلمي القنوات التعليمية المتخصصة في التليفزيون المصري، من خلال تقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور، وبما يسهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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