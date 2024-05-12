كارثة الدائري.. النائب العام يوجه بمجابهة جرائم تجاوز السرعة الجنونية

كارثة الطريق الدائري التى شهدت وقوع 15 ضحية بين وفاة وإصابة للسرعة الزائدة شبح يطارد الأمنين على الطرق بمختلف المحافظات ما دفع النائب العام المستشار محمد شوقي، باصدار توجيهاته إلى جميع نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها.

وضع قانون المرور الجديد عددًا من العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، خاصة أن البعض لا يلتفت لتجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة ما يعرض المواطنين للخطر، ويؤدي لوقوع الحوادث على الطرق، لذا أعطى قانون المرور الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموح بها على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.

النائب العام: العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

حادث الطريق الدائري

أمر المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في الحادث الذي تسبب في وفاة ٤ أشخاص وإصابة 11 آخرين، وعرضه على المعمل الكيماوي لإجراء تحليل المخدرات، وندب مهندس فني لفحص جميع السيارات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

قام فريق من النيابة العامة، بمعاينة مسرح الحادث، ومناظرة السيارات، وسماع أقوال شهود الاثبات والمصابين.. وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

السرعات المقررة على الطرق في قانون المرور

بعد تعدد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة مؤخرًا، وجه النائب العام كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، ما النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة.

وتتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 300 - 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه)، لذا يجب اتباع السرعات المقررة على الطرق لتفادي المخالفات المرورية والحفاظ على الأرواح.

إليك السرعات المقررة على الطرق في قانون المرور:

1- السرعة داخل المدن:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم/ الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم/ الساعة

2- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

- جميع أنواع المركبات: 40 كم / الساعة

* السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:

- مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة

- مركبات النقل: 70 كم/ الساعة

- مركبات نقل الركاب: 80 كم/ الساعة

- باقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

* الطرق الصحراوي وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب: 90 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم / الساعة

* طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة

- باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة

* طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم/ الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة

* طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

- مركبات الأجرة: 110 كم/ الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم/ الساعة

* طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي من الكيلو 19: الكيلو 109:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم/ الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

*طريق (القاهرة/ الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33: الكليو 94:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

ويلزم قانون المرور كل قائد مركبة أن يقلل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

العقوبة القانونية لتعاطى المخدرات اثناء القيادة:

ووضع قانون المرور، عقوبات مختلفة على قائدى السيارات، حال ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، أو قيادة سيارتهم تحت تأثير "السكر"، وتختلف العقوبة وفقا للتهمة الموجهة لقائد السيارة، وفى السطور التالية نتعرف على العقوبات التى تواجه الشخص الذى يقود سيارته من متعاطى المواد المخدرة.

ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالى فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق كما نص عليها قانون المرور هى:أنه وفقًا للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

لائحة المخالفات والعقوبات

أن المادة 75 تشير في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

السرعات المقررة داخل المدن

تكون السرعات المقررة لسيارات القاطرة «المقطورات» قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلومترًا في الساعة.