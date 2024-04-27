مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري اتجاه صفط اللبن، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين جراء الحادث أعلى الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتببن من خلال الفحص وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين وظهور كثافات مرورية، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثة الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.