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محافظات

إصابة سيدة وشقيقتها وأبنائها فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

أصيبت سيدة وشقيقتها وأبناوها بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "المنصورة - أجا" ما بين قريتى نوسا الغيط وسلكا فى محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة أجا ما بين قريتى سلكا ونوسا الغيط بنطاق المركز ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة جراء انقلاب سيارة يستقلونها.


وأصيب فى الحادث كل من " شيماء رمضان قاسم عبد ربه"، 35 عاما، بخلع بالكتف اليسرى واشتباه كسر بالضلوع ونجلها "أحمد هانى أبو الفضل الطنطاوي"، 12 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقه "أمير"، 9 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


كما أصيبت شقيقة الأولى وتدعى "عتاب"، 44 عامً،ا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون قرية الدمايرة التابعة لمركز بلقاس. 
 

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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