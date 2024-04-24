الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لجنة شباب ورياضة الدقهلية تواصل فعاليات معاينة موقع إقامة وحدات الطعام المتنقلة

جانب من المعاينه
جانب من المعاينه

نفدت لجنة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، بالتعاون مع إدارة مشروعك بالمحافظة والادارات الهندسية ومقرات المشروعات، وإدارة الأملاك وإدارات الشئون القانونية والوحدات المحلية بمراكز المدن والاحياء، اليوم الثلاثاء، بمعاينة موقع إقامة وحدات طعام متنقلة، فى نطاق الوحدة المحلية بمحلة دمنه ودكرنس.

بحضور عماد أبو زيد مدير إدارة المشروعات ومسئول المبادرة بمحافظة الدقهلية، ووليد عبد العزيز وكيل المشروعات، والدكتور علي حامد مسئول مبادرة وحدات الطعام المتنقلة بالمديرية، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري مقرات مشروعات، ومديري إدارة الأملاك، ومديري إدارات الشئون القانونية، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء.

تفاصيل اللجنة

تقوم اللجنة بمهمة إجراء معاينه علي الطبيعة لأماكن وحدات الطعام المتنقلة المرسلة من وحدات المحافظة، لبيان مدي صلاحية تلك الأماكن لوضع وحدات الطعام المتنقله بها من عدمه، واعداد تقرير اللجنة والمعاينة والعرض علي المحافظ خلال 15 يوما من تاريخه.

وأصدرت الدولة قانون لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وضمان حقوقهم، ووضع ضوابط لتراخيص وحدات الطعام والمشروبات المتنقلة.

وشدد الوزير، في القرار على ضرورة الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكل القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقًا للقواعد المشار إليها والالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتضمن القرار الوزاري أيضًا ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكل المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينًا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

يأتي عمل اللجنة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

لجنة مديرية الشباب والرياضة الدقهلية محلة دمنه دكرنس الإدارات الهندسية

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