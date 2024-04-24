محافظ الدقهلية يناقش تفعيل إجراءات تحصيل رسوم النظافة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لفتوح علام رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية وحامد عبد الخالق رئيس قطاع جنوب الدقهلية ومسئولي القطاعات التجارية بشركة الكهرباء وذلك بحضور فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية ومحمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز بلقاس وبدر السيد مدير التعاقدات بالمحافظة والدكتورة هدير محمد فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



تفاصيل الاجتماع

وتناول مختار خلال الاجتماع، المقترحات التي تستهدف تفعيل الاجراءات التنفيذية لتحصيل رسوم النظافة على مستوى المحافظة تنفيذا لقرار رئيس الوزاراء، مؤكدا على ضرورة موافاة المحافظة بقاعدة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية والمحال التجارية على مستوى مراكز ومدن واحياء المحافظة للاستفادة منها عملية تحصيل الرسوم المذكورة تنفيذا للقانون تعظيما لموارد الدولة.

كما أكد مختار، على ضرورة موافاة المحافظة بنموذج تحصيل الرسوم طبقا لما ورد من وزارة التنمية المحلية طبقا للكتاب الدوري 86 لسنة 2024 في الشأن للمراجعة والتنفيذ من خلال الجهات المختصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تناول مختار، استعراض ماتم تنفيذه للاعداد والتمهيد لتطوير مصنع تدوير المخلفات بقلابشو بمركز بلقاس وقد وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ نقل عدد من الأعمدة الكهربائية داخل مصنع تدوير المخلفات لسرعة تسليمة للهيئة العربية للتصنيع القائمة على أعمال تطوير المصنع ضمن مشروعات مصرف كيتشنر بالدقهلية.

وشدد مختار، على أهمية التنسيق مع قطاعات الكهرباء للحصول على قوائم دقيقة بحصر الوحدات السكنية والمحلات بنطاق مراكز ومدن لتحديد الربط السنوي الفعلي لمبالغ رسوم النظافة التي يتم تحصيلها ووفقا للربط الذي يتم اقرارة بناء على قوائم البيانات الدقيقة بالوحدات السكنية والمحلات بنطاق المحافظة.